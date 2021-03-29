На Аляске погиб «русский чех». Разбился экс-владелец «Эльдорадо» и глава банка Home Credit

Самый богатый уроженец Чехии Петр Келлнер, сделавший состояние в России, погиб при крушении вертолета на Аляске, сообщает РБК со ссылкой на Alaskasnewssource .

Состояние 56-летнего бизнесмена Forbes оценивает в $17,5 млрд — он владелец и основатель компании PPF Group.

Чешский концерн владеет Home Credit Bank, работающим на территории России. Также PPF принадлежало 80% акций сети «Эльдорадо».

«Вертолет разбился в районе ледника „Кник“. Спасатели обнаружили одного выжившего пассажира и пятерых погибших, среди которых Келлнер», — отмечает издание.

Вертолет разбился в субботу, 27 марта, однако сообщение о катастрофе появилось только в понедельник 29 марта.

Пока не сообщали о причинах инцидента, при котором погиб «русский чех» — так называли бизнесмена. Местная полиция занимается расследованием.

Как уточняет «Версия», Келлнеру было 29 лет, когда он в 1993 году приехал в Россию. В это время приватизация в стране только начиналась.

«Он создал сразу несколько чековых фондов. Среди них самый известный — „Петр Великий“. В результате было собрано порядка 100 000 ваучеров. Сегодня подсчитать сумму достаточно затруднительно. Реально за ваучер давали сначала 40 долларов, затем — 10, потом — 5. К весне 1994 года цена стабилизировалась на уровне 20 долларов за штуку», — отмечает издание, рассказав историю бизнесмена.

Ранее сообщали, что Келлнер хотел купить футбольный клуб «Челси» у российского миллиардера Романа Абрамовича.