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Происшествия

На берегу алтайского озера нашли человеческие скелеты без голов

В конце июня в селе Комарское Заринского района были обнаружены человеческие останки. Сколько они пролежали в земле, пока не известно.

В Заринском районе нашли человеческие останки
В Заринском районе нашли человеческие останки
http://moyaokruga.ru/znamia-ilicha/

Как сообщает газета «Знамя Ильича», обнаружили «находку» совершенно случайно. Для проведения в селе летней олимпиады района и оформления места для прыжков в длину организаторы решили привезти на стадион свежего песка. Взяли его на берегу озера Займища.

Ковшом бульдозера останки были подняты на поверхность.

Мужчина, копавший песок, позвонил в местный сельсовет, откуда и поступил вызов в дежурную часть отдела полиции.

По предварительным данным, на берегу озера близ села Комарское были обнаружены четыре скелетированных трупа без голов. Кому принадлежат кости и сколько лет они пролежали в песке, предстоит выяснить следователям и экспертам в ходе расследования.

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