На берегу алтайского озера нашли человеческие скелеты без голов

Как сообщает газета «Знамя Ильича», обнаружили «находку» совершенно случайно. Для проведения в селе летней олимпиады района и оформления места для прыжков в длину организаторы решили привезти на стадион свежего песка. Взяли его на берегу озера Займища.
Ковшом бульдозера останки были подняты на поверхность.
Мужчина, копавший песок, позвонил в местный сельсовет, откуда и поступил вызов в дежурную часть отдела полиции.
По предварительным данным, на берегу озера близ села Комарское были обнаружены четыре скелетированных трупа без голов. Кому принадлежат кости и сколько лет они пролежали в песке, предстоит выяснить следователям и экспертам в ходе расследования.