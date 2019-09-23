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23 сентября
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Происшествия

На безымянных могилах питерского кладбища разместили фото известных персон политэлиты

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело за размещение снимков Путина, Медведева, Пескова и других деятелей страны на могилах Смоленского кладбища, сообщает «Фонтанка.ру».

Полиция.
Полиция.
pixabay.com

Подозреваемыми по делу проходят несколько человек. 22 сентября полиция допросила Андрея Жексимбаева и Павла Иванкина. По данным ОВД-Инфо, оба находятся в статусе свидетелей.

Дело возбуждено по статье 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору».

Вечером 19 сентября на могилах Смоленского лютеранского кладбища неизвестные разместили фотографии политического руководства страны, провластных журналистов и звезд шоу-бизнеса, пишет polit.ru.

Сотрудники полиции увидели фотографии в телеграм-канале «Агит Россия», сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР).

Следственно-оперативная группа увезла со Смоленского кладбища цветные фотографии в черных рамках и с траурной каймой.

На снимках — президент РФ Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сенатор Елена Мизулина, депутат Госдумы Виталий Милонов, руководители обеих столиц Сергей Собянин и Александр Беглов, журналисты Владимир Соловьев, Евгений Попов, Ольга Скабеева, бизнесмен Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров, певец Тимати.

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