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Происшествия

На борту S7 при загадочных обстоятельствах умер пассажир

17 декабря на борту самолета авиакомпании S7, выполнявшего рейс Москва — Пермь, при загадочных обстоятельствах умер пассажир.

Самолет S7.
Самолет S7.
Александр Комков.

Предварительно, мужчина почувствовал недомогание во время полета.

После приземления в аэропорту Большое Савино медики поднялись на борт самолета, однако 41-летний мужчина уже был мертв.

Следователи провели осмотр места происшествия, а также начали опрашивать членов экипажа, пассажиров и врачей, пишет Lenta.ru.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

По факту его смерти организована процессуальная проверка, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СКР.

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