21 сентября
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Происшествия

На броневике при столкновении с фурой погиб российский актер и режиссер

В результате ДТП в Ярославской области погиб российский актер и режиссер Сергей Пускепалис, сообщает Газета.Ru.

Видеокамера.
Видеокамера.
CC0

Бронированный Ford Transit столкнулся в грузовиком.

Пассажир и водитель «броневика» погибли, водитель фуры находится в тяжелом состоянии.

Микроавтобус Ford Transit — бывший инкассаторский автомобиль — планировали закамуфлировать и отправить в ДНР.

Творчество и партийная жизнь

Пускепалис работал режиссером в Самарском театре, был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Снимался в сериалах «Крестный», «Крик совы» и «Операция „Мухаббат“». Главные роли в кино — — «На острие», «Как я провел этим летом», «Сибирь. Монамур», «1941. Крылья над Берлином», «Простые вещи» и «Прогулка».

Справедливоросс.

Ему было 56 лет.

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