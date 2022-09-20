На броневике при столкновении с фурой погиб российский актер и режиссер

Бронированный Ford Transit столкнулся в грузовиком.
Пассажир и водитель «броневика» погибли, водитель фуры находится в тяжелом состоянии.
Микроавтобус Ford Transit — бывший инкассаторский автомобиль — планировали закамуфлировать и отправить в ДНР.
Творчество и партийная жизнь
Пускепалис работал режиссером в Самарском театре, был главным режиссером Магнитогорского драматического театра имени Пушкина и режиссером-постановщиком Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Снимался в сериалах «Крестный», «Крик совы» и «Операция „Мухаббат“». Главные роли в кино — — «На острие», «Как я провел этим летом», «Сибирь. Монамур», «1941. Крылья над Берлином», «Простые вещи» и «Прогулка».
Справедливоросс.
Ему было 56 лет.