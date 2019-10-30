На черном рынке появилась самая большая база данных владельцев банковских карт

Group IB нашла на черном рынке базу с информацией о владельцах 1,3 млн банковских карт, за которую просят около $130 млн. В своем заявлении компания назвала эту утечку одной из самых больших и дорогих в истории черного рынка.

По данным занимающейся вопросами кибербезопасности Group IB, база данных INDIA-MIX-NEW-01 появилась в сети 28 октября. В ней информация о владельцах кредитных и дебетовых карт преимущественно индийских банков (98%).

Продавец оценил данные по одной карте в $100, на общую сумму $130 млн, пишет polit.ru.

По словам основателя Group IB Ильи Сачкова, впервые все данные по картам собраны в одном файле. Он отметил, что эта база данных «рекламируется» продавцом в отличие от других подобных «товаров».

О компании

В мае международная компания Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой. Для накрутки было отправлено более восьми тысяч сообщений с 300 телефонных номеров одного оператора с использованием одного тарифа.

По итогам зрительского голосования в «Голосе. Дети» победила Микелла Абрамова — дочь Яна Абрамова и певицы Алсу. Первый канал после кампании возмущения в соцсетях признал, что при голосовании имели место «признаки аномалий».