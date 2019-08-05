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5 августа
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Происшествия

На черном рынке выставлены на продажу данные 70 тыс. клиентов Бинбанка

В сеть утекла база данных 70 тыс. клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к «Открытию», пишет «Коммерсантъ».

Банк.
Банк.
altapress.ru

За одну строчку из базы запрашивают примерно пять рублей.

Весной в компании DeviceLock уже рассказывали об утечке данных клиентов Бинбанка, которые подали в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir.

Тогда можно было получить доступ к ФИО, паспортным данным, телефону и адресу проживания.

Появившаяся сейчас на черном рынке база собрана благодаря этой уязвимости, пишет bfm.ru. Основатель DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что база «на днях была уже продана эксклюзивно в одни руки», сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных.

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