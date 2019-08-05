На черном рынке выставлены на продажу данные 70 тыс. клиентов Бинбанка

За одну строчку из базы запрашивают примерно пять рублей.
Весной в компании DeviceLock уже рассказывали об утечке данных клиентов Бинбанка, которые подали в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir.
Тогда можно было получить доступ к ФИО, паспортным данным, телефону и адресу проживания.
Появившаяся сейчас на черном рынке база собрана благодаря этой уязвимости, пишет bfm.ru. Основатель DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что база «на днях была уже продана эксклюзивно в одни руки», сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных.