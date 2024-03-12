12 марта
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Происшествия

На Чуйском тракте перевернулся бензовоз. Ввели ЧС

На Чуйском тракте перевернулся бензовоз Sitrak. Из-за происшествия на дорогу вылился дизель, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Алтай.

Sitrak.
Sitrak.
МВД по Республике Алтай

Грузовик перевернулся в Кош-Агачском районе днем 12 марта. Сообщается, что за рулем находился 42-летний мужчина. Он не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение.

Мужчину с травмой позвоночника доставили в больницу. В отношении его возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорожных сооружений).

Sitrak.
Sitrak.
МВД по Республике Алтай

Когда грузовик перевернулся, разлилось его содержимое. Это топливо объемом 5 тонн. В Кош-Агачском районе ввели режим ЧС муниципального уровня. Для ликвидации привлекли 32 человека и 13 единиц техники.

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