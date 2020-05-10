На Чуйском тракте погиб 23-летний мотоциклист

Авария произошла 8 мая около 18:40 на 535 километре Чуйского тракта.
Предварительно установлено, что 23-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, сел за руль мотоцикла Suzuki. Двигаясь со стороны села Барлак в направлении Шебалино, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части, врезавшись в тротуарное ограждение.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.