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Происшествия

На Чуйском тракте погиб 23-летний мотоциклист

В Шебалинском районе Республики Алтай произошло ДТП, в результате которого погиб 23-летний мотоциклист. О происшествии сообщило ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП в Шебалинском районе.
ДТП в Шебалинском районе.
МВД по Республике Алтай

Авария произошла 8 мая около 18:40 на 535 километре Чуйского тракта.

Предварительно установлено, что 23-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, сел за руль мотоцикла Suzuki. Двигаясь со стороны села Барлак в направлении Шебалино, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части, врезавшись в тротуарное ограждение.

ДТП в Шебалинском районе.
ДТП в Шебалинском районе.
МВД по Республике Алтай

От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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