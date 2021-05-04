На Чуйском тракте в Алтайском крае произошло серьезное ДТП с иномаркой

Авария произошла недалеко от села Полковниково. От удара у Toyota Camry разворотило всю левую часть.
По словам очевидцев, водитель иномарки погиб.
На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.
На Чуйском тракте в Косихинском районе легковушка столкнулась с грузовиком, сообщили очевидцы в соцсетях.
Авария произошла недалеко от села Полковниково. От удара у Toyota Camry разворотило всю левую часть.
По словам очевидцев, водитель иномарки погиб.
На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.
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