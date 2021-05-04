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Происшествия

На Чуйском тракте в Алтайском крае произошло серьезное ДТП с иномаркой

На Чуйском тракте в Косихинском районе легковушка столкнулась с грузовиком, сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП у Налобихи.
ДТП у Налобихи.
"Инцидент Барнаул"

Авария произошла недалеко от села Полковниково. От удара у Toyota Camry разворотило всю левую часть.

По словам очевидцев, водитель иномарки погиб.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

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