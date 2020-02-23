Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 февраля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Чуйском тракте в массовом ДТП жестко столкнулись четыре машины (обновлено)

Участники сообщества «Инцидент Барнаул» в соцсети ВКонтакте и «Бийск мой город» в Instagram сообщают о массовом столкновении легковых автомобилей на трассе Р256 «Чуйский тракт» возле села Суртайка в Красногорском районе Алтайского края.

ДТП на Чуйском тракте 23 февраля 2020 года.
ДТП на Чуйском тракте 23 февраля 2020 года.
Участники Сообщества "Инцидент Барнаул".

Фотографии, опубликованные участниками сообщества, весьма красноречивы. В ДТП столкнулись несколько автомобилей, они сильно повреждены. А вот сведений о пострадавших, степени порученных травм пока не поступало.

«Возможно, людей уже увезла скорая. Надеемся, без погибших», — предположил Илья, который первым сообщил о ДТП.

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что 23 февраля на территории региона будет сильная гололедица.

Обновлено: 16:13

Вот какую информацию публикует «Инцидент Бийск» со ссылкой на сведения ГИБДД.

Предварительно установлено, что 23 февраля около 10 часов 30 минут в Красногорском районе на 413-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», вблизи села Суртайка, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», при движении от Бийска в направлении Республики Алтай допустил столкновение с автомобилем «Лексус RX 330» (водитель 1976 года рождения).

После этого произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» (водитель 1963 года рождения) и автомобилем «Ниссан Теана» (водитель 1977 года рождения).

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия в медицинские учреждения Бийска и Республики Алтай обратились шесть человек, в том числе два мальчика-пассажира, находившиеся в детских удерживающих устройствах в автомобиле «Лексус RX 330».

Сообщается также, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД — они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость