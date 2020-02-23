На Чуйском тракте в массовом ДТП жестко столкнулись четыре машины (обновлено)

Фотографии, опубликованные участниками сообщества, весьма красноречивы. В ДТП столкнулись несколько автомобилей, они сильно повреждены. А вот сведений о пострадавших, степени порученных травм пока не поступало.
«Возможно, людей уже увезла скорая. Надеемся, без погибших», — предположил Илья, который первым сообщил о ДТП.
Ранее Гидрометцентр предупреждал, что 23 февраля на территории региона будет сильная гололедица.
Обновлено: 16:13
Вот какую информацию публикует «Инцидент Бийск» со ссылкой на сведения ГИБДД.
Предварительно установлено, что 23 февраля около 10 часов 30 минут в Красногорском районе на 413-м км федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», вблизи села Суртайка, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», при движении от Бийска в направлении Республики Алтай допустил столкновение с автомобилем «Лексус RX 330» (водитель 1976 года рождения).
После этого произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» (водитель 1963 года рождения) и автомобилем «Ниссан Теана» (водитель 1977 года рождения).
По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия в медицинские учреждения Бийска и Республики Алтай обратились шесть человек, в том числе два мальчика-пассажира, находившиеся в детских удерживающих устройствах в автомобиле «Лексус RX 330».
Сообщается также, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД — они выясняют все обстоятельства произошедшего.