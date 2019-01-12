На Дальнем Востоке в морг привели живую женщину, и она умерла

11 января 62-летняя женщина выпивала с компанией в одном из домов в деревне Васильевка. Под утро собутыльники обнаружили, что их подруга не подает признаков жизни, и вызвали полицию.
Сотрудник полиции в нарушение инструкции не стал вызывать скорую помощь, а констатировал смерть самостоятельно. Тело женщины отправили в морг на машине ритуальной службы. Ее родственники стали готовиться к похоронам.
Когда санитарка морга начала крепить к трупу номерную бирку, заметила, что женщина ожила. В морг вызвали бригаду врачей. Женщину доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось. Предварительная причина смерти женщины — переохлаждение и отравление.