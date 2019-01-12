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Происшествия
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На Дальнем Востоке в морг привели живую женщину, и она умерла

В Амурской области 12 января живую женщину по ошибке доставили в морг. Там она пришла в себя, но через два часа скончалась, сообщает Lenta.ru.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

11 января 62-летняя женщина выпивала с компанией в одном из домов в деревне Васильевка. Под утро собутыльники обнаружили, что их подруга не подает признаков жизни, и вызвали полицию.

Сотрудник полиции в нарушение инструкции не стал вызывать скорую помощь, а констатировал смерть самостоятельно. Тело женщины отправили в морг на машине ритуальной службы. Ее родственники стали готовиться к похоронам.

Когда санитарка морга начала крепить к трупу номерную бирку, заметила, что женщина ожила. В морг вызвали бригаду врачей. Женщину доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось. Предварительная причина смерти женщины — переохлаждение и отравление.

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