Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Дальнем Востоке загорелся нефтеперерабатывающий завод

11 марта в Хабаровском крае загорелся Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, сообщили в региональном управлении МЧС. На ликвидацию пожара направили 50 пожарных и 14 автомашин.

Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. 11 марта 2019 года.
Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. 11 марта 2019 года.
vk.com/knamur

По данным паблика «ДПС-Контроль Комсомольск», пожар случился на установке замедленного коксования. Проведена эвакуация рабочих. На месте «очень воняет газами», пишут очевидцы.

В ведомстве рассказали, что сообщений о жертвах и пострадавших нет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость