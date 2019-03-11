На Дальнем Востоке загорелся нефтеперерабатывающий завод

По данным паблика «ДПС-Контроль Комсомольск», пожар случился на установке замедленного коксования. Проведена эвакуация рабочих. На месте «очень воняет газами», пишут очевидцы.
В ведомстве рассказали, что сообщений о жертвах и пострадавших нет.
11 марта в Хабаровском крае загорелся Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, сообщили в региональном управлении МЧС. На ликвидацию пожара направили 50 пожарных и 14 автомашин.
По данным паблика «ДПС-Контроль Комсомольск», пожар случился на установке замедленного коксования. Проведена эвакуация рабочих. На месте «очень воняет газами», пишут очевидцы.
В ведомстве рассказали, что сообщений о жертвах и пострадавших нет.
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