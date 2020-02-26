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Происшествия

На Дальнем Востоке злоумышленники вновь терроризируют школы

26 февраля дальневосточные города накрыла волна «минирования». На 10 утра сообщения о заложенных взрывных устройствах получили 47 школ Хабаровска, сообщил «АиФ-Дальифнорм».

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Сообщения поступают по электронной почте на адреса министерства образования края. Чиновникам ничего не остается, как экстренно закрывать школы и эвакуировать учеников.

​Отмечается, что 25 февраля в Хабаровске также эвакуировали детские сады из-за сообщений о минировании. 26 февраля похожая ситуация происходит и в Комсомольске-на-Амуре.

«Сегодня в Комсомольске-на-Амуре эвакуированы все 37 школ», — сказал начальник пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

На местах сейчас работают экстренные службы, ведется поиск взрывных устройств. Поступавшие ранее сообщения о бомбах ни разу не подтверждались.

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