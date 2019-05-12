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Происшествия

В Барнауле на дереве обнаружили труп

В бору около кафе «Ноев ковчег» (на перекрестке шоссе Ленточный бор и ул. Власихинской) барнаульцы увидели труп мужчины. Об этом сообщил паблик «Инцидент Барнаул».

Ленточный бор.
Ленточный бор.
altaipriroda.ru

Как сообщает паблик, тело случайно обнаружил проходивший мимо мужчина и позвонил в полицию. Это произошло около месяца назад, но рассказал о случившемся свидетель только 11 мая. Как предполагает мужчина, усопший мог стать жертвой убийства, замаскированного под суицид.

По данным близкого к правоохранительным органам телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul, версию об убийстве признали несостоятельной. По данным автора канала, тело 1 апреля обнаружила 47-летняя жительница Барнаула. Погибшему было 32 года, его звали Артур, сообщает канал.

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