На детской площадке в Бийске упавшая горка проломила череп ребенку

Некоторые игровые площадки Бийска находятся в ужасном состоянии. У дома на улице Ленинградской, 80 незакрепленная горка упала на 8-летнюю девочку, пишет «Бийский рабочий».

Девочка хотела скатиться с горки, но она пошатнулась, поскольку не была закреплена. В итоге ребенок упал с высоты, а сверху на нее упала горка.

Ребенок получил повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части. Ее госпитализировали в больницу, где, по словам врачей, девочка проведет еще около трех недель.

Медики не исключают, что после такой травмы в подростковом возрасте юную бийчанку могут беспокоить потери сознания.

Жильцы не первый год говорят о том, что бесхозной площадке требуется ремонт. Они собирали подписи, писали в различные инстанции. По словам мамы пострадавшей в управляющей компании утверждали, что территория им не принадлежит.

После несчастного случая женщина обратилась в правоохранительные органы, где выяснили, что территория все же относится к УК.