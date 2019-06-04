На диком алтайском западе. Четверка чужаков из мести выкрала двух деревенских и отделала машину

История эта, как рассказали в краевом СУСКе, произошла в одном из сел Ребрихинского района в октябре 2018-го. В село на сбор ягод приехало четверо мужчин — не местных. И между ними и местными жителями каким-то образом завязался конфликт, переросший в драку.
Видимо, уже после драки «чужаки» решили помахать кулаками.
«Решив наказать местных жителей, приезжие мужчины на своем автомобиле подъехали к дому одного из обидчиков, где, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, погрузили его в багажник автомобиля, после чего переместили в подвал занимаемого ими дома», — рассказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле.
На этом мужчины не успокоились — они пошли искать второго обидчика. Подошли к дому местной жительницы и выбили входную дверь.
Они обнаружили также машину второго обидчика, и отделали машину: «нанесли беспорядочные удары по его автомобилю, причинив ущерб на сумму более 30 тыс. рублей». После этого они избили владельца машины и поместили его в багажник этого же автомобиля. Однако завести автомобиль им не удалось.
К этому моменту на вызов местных жителей прибыли сотрудники полиции. Они и остановили буйство. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину не признали. Но, как полагают в следственном комитете, собрано достаточно доказательств совершения каждым из соучастников инкриминируемых им деяний.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных:
- пунктами «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья)
- ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище)
- ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества)
- ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на угон автомобиля)
- ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни и здоровья, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).