На диком алтайском западе. Четверка чужаков из мести выкрала двух деревенских и отделала машину

В одном из сел Алтайского края приезжие поссорились с местными жителями, после чего вытащили из дома одного из обидчиков, засунули его в багажник, а потом спрятали в подвале. Когда они попытались проделать то же самое со вторым местным, их подвела машина: не завелась. К этому времени подоспела полиция.

История эта, как рассказали в краевом СУСКе, произошла в одном из сел Ребрихинского района в октябре 2018-го. В село на сбор ягод приехало четверо мужчин — не местных. И между ними и местными жителями каким-то образом завязался конфликт, переросший в драку.

Видимо, уже после драки «чужаки» решили помахать кулаками.

«Решив наказать местных жителей, приезжие мужчины на своем автомобиле подъехали к дому одного из обидчиков, где, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, погрузили его в багажник автомобиля, после чего переместили в подвал занимаемого ими дома», — рассказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Татьяна Эрдле.

На этом мужчины не успокоились — они пошли искать второго обидчика. Подошли к дому местной жительницы и выбили входную дверь.

Они обнаружили также машину второго обидчика, и отделали машину: «нанесли беспорядочные удары по его автомобилю, причинив ущерб на сумму более 30 тыс. рублей». После этого они избили владельца машины и поместили его в багажник этого же автомобиля. Однако завести автомобиль им не удалось.

Полиция , наручники. СС0

К этому моменту на вызов местных жителей прибыли сотрудники полиции. Они и остановили буйство. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину не признали. Но, как полагают в следственном комитете, собрано достаточно доказательств совершения каждым из соучастников инкриминируемых им деяний.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.