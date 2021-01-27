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Происшествия

На дне Оби в Алтайском крае нашли автомобиль, его хозяин исчез

Полицейские разыскивают жителя Усть-Пристанского района, который уехал на вахту и пропал без вести. В конце декабря 2020 года его автомобиль нашли на дне Оби, а самого мужчину ищут до сих пор.

Замерзший водоем. Лед.
Замерзший водоем. Лед.
СС0

Владимир Лобанов 1964 года рождения утром 23 декабря 2020 года на машине Honda CR-V выехал из Троицкого Усть-Пристанского района в село Чеканиха этого же района.

27 декабря в Оби, почти в 3 км от села Усть-Чарышская Пристань, нашли пустую Honda. Водителя в автомобиле не было.

Полицейские просят помочь в его поисках.

Приметы

  • рост 175−180 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы темные с сединой,
  • глаза голубые,
  • усы, на левой ключице послеоперационный шрам.

Был одет

  • шапка черная спортивная,
  • куртка камуфляжная с капюшоном,
  • брюки камуфлированные,
  • берцы черного цвета на шнурках,
  • свитер серого цвета с узорами в виде ромбов,
  • футболка серая.
Пропавший Владимир Лобанов.
Пропавший Владимир Лобанов.
22.мвд.рф

Информацию о разыскиваемом просят сообщить в дежурную часть отдела полиции по Усть-Пристанскому району по тел. 8-(38554)-22−301.

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