На дне Оби в Алтайском крае нашли автомобиль, его хозяин исчез

Владимир Лобанов 1964 года рождения утром 23 декабря 2020 года на машине Honda CR-V выехал из Троицкого Усть-Пристанского района в село Чеканиха этого же района.
27 декабря в Оби, почти в 3 км от села Усть-Чарышская Пристань, нашли пустую Honda. Водителя в автомобиле не было.
Полицейские просят помочь в его поисках.
Приметы
- рост 175−180 см,
- среднего телосложения,
- волосы темные с сединой,
- глаза голубые,
- усы, на левой ключице послеоперационный шрам.
Был одет
- шапка черная спортивная,
- куртка камуфляжная с капюшоном,
- брюки камуфлированные,
- берцы черного цвета на шнурках,
- свитер серого цвета с узорами в виде ромбов,
- футболка серая.
Пропавший Владимир Лобанов.
22.мвд.рф
Информацию о разыскиваемом просят сообщить в дежурную часть отдела полиции по Усть-Пристанскому району по тел. 8-(38554)-22−301.