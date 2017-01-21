На днях Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории хакерской атаке

Сбербанк в январе подвергся мощнейшей в своей истории хакерской атаке, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Атака была отражена, утверждает представитель кредитного учреждения.

Сбербанк ожидает в этом году повторение подобных угроз. И они станут большой проблемой для российских и мировых компаний, отметил топ-менеджер Сбера.

Год назад в Сбербанке говорили, что не видят тренда на усиление DDоS-атак и знают, как с ними бороться, пишет bfm.ru.

Однако осенью 2019 года специалисты заметили действия со стороны киберпреступников, а в конце года столкнулись с тем, что использование технологии 5G фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDоS-атак.