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Происшествия

На днях Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории хакерской атаке

Сбербанк в январе подвергся мощнейшей в своей истории хакерской атаке, сообщил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Хакер.
Хакер.
unsplash.com

Атака была отражена, утверждает представитель кредитного учреждения.

Сбербанк ожидает в этом году повторение подобных угроз. И они станут большой проблемой для российских и мировых компаний, отметил топ-менеджер Сбера.

Год назад в Сбербанке говорили, что не видят тренда на усиление DDоS-атак и знают, как с ними бороться, пишет bfm.ru.

Однако осенью 2019 года специалисты заметили действия со стороны киберпреступников, а в конце года столкнулись с тем, что использование технологии 5G фактически ставит новый уровень рисков в проведении DDоS-атак.

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