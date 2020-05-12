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13 мая
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Происшествия

На двух изнасилованных сибирячек полицейские составили протокол о нарушении режима самоизоляции

В Красноярске полицейские составили протоколы о нарушении самоизоляции на двух девушек 17 и 18 лет, которые пришли сообщить о нападении и изнасиловании, сообщает «Тайга.Info».

Девушка. Насилие.
Девушка. Насилие.
СС0

Нападение произошло 22 апреля. Неизвестный мужчина, «угрожая применением насилия», похитил у девушек телефоны и ювелирные украшения. После этого он изнасиловал потерпевших и скрылся.

Девушки обратились за помощью к наряду патрульно-постовой службы (ППС).

Полицейские задержали мужчину. Против него возбудили уголовные дела, говорится в сообщении краевого главка МВД. По каким статьям, не сообщается.

На пострадавших девушек и задержанного составили протоколы по ст. 9.1 регионального закона об административных нарушениях (невыполнение требований в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий), пишет polit.ru.

Потерпевшие не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с ограничениями, введенными из-за COVID-19, пояснили в МВД.

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