На Гаити убили президента и его супругу

На Гаити неизвестные напали на президента в его резиденции. Глава государства Жовенель Моиз и его супруга Мартин Моиз скончались от полученных ран.

О нападении сообщил и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф, пишет ТАСС.

«Примерно в час ночи со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на частную резиденцию президента республики и смертельно ранила его», — говорится в заявлении и.о. премьер-министра.

Жозеф назвал нападение «бесчеловечным и варварским актом». При этом он призвал население сохранять спокойствие, их безопасность продолжает сохранять Гаитянская национальная полиция и вооруженные силы Гаити.

Жовенель Моиз стал президентом в 2017 году. На него уже совершали покушения.

Так, 17 октября 2018 года во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, глава государства подвергся обстрелу. Тогда он не пострадал.

Также в феврале 2021 года президент на брифинге сообщил, что заговорщики планировали его убийство.