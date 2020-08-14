На главу алтайских морпехов составили протокол за возложение цветов

В День военно-морского флота 26 июля морские пехотинцы возложили цветы к камню в память о погибших моряках. В итоге на главу алтайского отделения Всероссийской общественной организации «Тайфун» Дмитрия Мельника завели протокол, как на организатора несанкционированного митинга, пишет «Комсомольская правда — Барнаул».

По словам Мельника, 26 июля он пришел на площадь Октября, не договариваясь ни с кем, так как официально проводить мероприятия власти запретили.

На месте уже было много людей. Камень находится в парке «Изумрудный», и до пандемии желающие отдать дань памяти обычно собирались у молодежного театра Алтая и шли колонной.

«Я сказал, что надо идти, чтобы не было столпотворения, понимаю же, что пандемия. Я попросил людей соблюдать дистанцию, надеть маски, да и сам был в ней и в перчатках. Я пошел и люди пошли за мной, хотя я никого не организовывал, не призывал. Недалеко от нас шли и сотрудники полиции, женщины», — цитирует его «КП».

В парке Дмитрий Мельник отдал команду поднять флагшток, морпехи поставили к камню корзину с цветами и разошлись. На все ушло 10 минут.

Потом из кустов «выросли оперативники».

«Один из чиновников администрации городской показал на меня пальцем, а далее женщина в полицейской форме составила на меня протокол. Я говорю: „Зачем? Я лично пришел, никого не организовывал“. В итоге меня вызвали в отдел, инкриминируют мне организацию несанкционированного шествия и организацию митинга. Что же такое творится?», — не понимает Мельник.

Теперь ему грозит штраф от 10 до 100 тысяч рублей или 200 часов принудительных работ или 15 суток.