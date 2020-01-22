На глазах улыбающихся медиков в Омске умер пенсионер

В Омске на остановке у завода имени Баранова пожилому мужчине внезапно стало плохо, он схватился за сердце и упал, пишет Om1.ru .

Мужчине пытались помочь прохожие. В это время, по словам очевидцев, мимо проехали две машины скорой помощи, люди выбежали на дорогу, чтобы остановить их, но медики проехали мимо.

«Ни одна из них не остановилась, а в окно только улыбнулись», — рассказал один из очевидцев происшествия.

Жители самостоятельно пытались реанимировать пенсионера, но это не помогло.

Главврач станции скорой помощи рассказал изданию, что на остановку выезжала бригада медиков, которая была на месте через 10 минут после вызова. Однако им оставалось лишь констатировать смерть.