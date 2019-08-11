Очевидцы: на городском пляже в Барнауле утонул мужчина

10 августа на городском пляже в Барнауле утонул человек, сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Мужчина, по словам свидетеля ЧП, был в нетрезвом виде.

На городском пляже в Барнауле утонул человек.

Свидетель рассказывает, что перед тем, как мужчина скрылся под водой, перед ним проплыл катер.

«Он поплыл до маленького острова, а когда устал поплыл на спине. Перед ним поплыл катер, человек скрылся под водой и не всплыл», — пишет барнаулец.

Точные обстоятельства случившегося пока неизвестны. Один из подписчиков группы сообщил, что работает на пляже спасателем. По его словам, утонувший мужчина очень быстро ушел на дно.

«Нырял за ним ну не смог найти под водой, так как глубина была 6,5 м», — написал он.

«Я на той неделе чуть у берега не захлебнулась, когда неожиданно катер, не поделив путь с другим, решил объехать там, где купаются люди», — отмечает одна из посетительниц пляжа.