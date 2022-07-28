На границе Алтайского края спасли детеныша Бемби, попавшего под комбайн

Люди, которые увидели раненого зверя, связались с работниками Базы реабилитации животных в Кольцово.
Как рассказали волонтерам, детеныша нашли одного, матери рядом с ним не было. У зверька была сломана лапа.
«Особенностей работы с такими животными очень много, нужно учитывать не только травму, но и содержание в неестественных для них условиях. Это и молоко для кормления, и постоянно свежая трава, и правильная подача пищи, переворачивание для правильного пищеварения.», — рассказали специалисты.
Детеныша назвали Бемби. Ему сделали операцию, после который его лапка восстановится.
Волонтеры говорят, что животное будет долго реабилитироваться, но в итоге с ним все будет хорошо.