28 июля
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Происшествия

На границе Алтайского края спасли детеныша Бемби, попавшего под комбайн

В поле на границе Новосибирской области и Алтайского края нашли детеныша косули, который пострадал от комбайна. Волонтеры выходили зверька. Об этом сообщили в «КП — Нововсибирск».

Косуленок.
Косуленок.
База реабилитации в Кольцово.

Люди, которые увидели раненого зверя, связались с работниками Базы реабилитации животных в Кольцово.

Как рассказали волонтерам, детеныша нашли одного, матери рядом с ним не было. У зверька была сломана лапа.

«Особенностей работы с такими животными очень много, нужно учитывать не только травму, но и содержание в неестественных для них условиях. Это и молоко для кормления, и постоянно свежая трава, и правильная подача пищи, переворачивание для правильного пищеварения.», — рассказали специалисты.

Детеныша назвали Бемби. Ему сделали операцию, после который его лапка восстановится.

Волонтеры говорят, что животное будет долго реабилитироваться, но в итоге с ним все будет хорошо.

Ранее в барнаульском зоопарке погиб косуленок.

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