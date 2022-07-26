В крупнейшем сибирском зоопарке внезапно умер любимец публики

По словам работников зоопарка, королю зверей пытались помочь, но не смогли.

Также они отметили, что 13 лет — довольно почтенный возраст для львов.

«Сэм стал героем многих видео, снятых в нашем зоопарке, которые останутся в наших архивах. Он был настоящей звездой показательных кормлений и экскурсий, любопытный, активный и отзывчивый. Например, зоологи с большим удовольствием наблюдали как Сэм осваивал новый вольер. Всё внимательно рассматривал, обнюхивал, трогал лапами. Совсем как человек, переехавший на новое место. Мы все скорбим и плачем, Сэм! Ты всегда будешь в нашем сердце!», — говорится в сообщении в соцсетях зоопарка.