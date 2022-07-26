27 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В крупнейшем сибирском зоопарке внезапно умер любимец публики

В новосибирском зоопарке в возрасте 13 лет умер лев Сэм. Сообщается, что смерть наступила после внезапной болезни.

Лев.
Лев.
открытые источники (CC0)

По словам работников зоопарка, королю зверей пытались помочь, но не смогли.

Также они отметили, что 13 лет — довольно почтенный возраст для львов.

«Сэм стал героем многих видео, снятых в нашем зоопарке, которые останутся в наших архивах. Он был настоящей звездой показательных кормлений и экскурсий, любопытный, активный и отзывчивый. Например, зоологи с большим удовольствием наблюдали как Сэм осваивал новый вольер. Всё внимательно рассматривал, обнюхивал, трогал лапами. Совсем как человек, переехавший на новое место. Мы все скорбим и плачем, Сэм! Ты всегда будешь в нашем сердце!», — говорится в сообщении в соцсетях зоопарка.

Ранее в новосибирский зоопарк привезли кенгуру из Барнаула.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость