21 июля
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Жизнь

Четырехметровую скульптуру оленя установили в барнаульском зоопарке

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» пополнился четырехметровой скульптурой оленя с ветвистыми рогами. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии краевой столицы

Скульптура оленя в барнаульском зоопарке
Скульптура оленя в барнаульском зоопарке
barnaul.org

Новый арт-объект создал скульптор Александр Деменко. Олень выполнен из металла. Черный цвет скульптуры дополняется золотистыми элементами.

Скульптура оленя в барнаульском зоопарке
Скульптура оленя в барнаульском зоопарке
barnaul.org
Скульптура оленя в барнаульском зоопарке
Скульптура оленя в барнаульском зоопарке
barnaul.org

Увидеть нового «питомца» зоопарка можно на центральном входе, расположенном на улице Энтузиастов.

По словам директора «Лесной сказки» Сергея Писарева, барнаульцы по достоинству оценили скульптуру.

«Очередь из желающих сфотографироваться образовалась буквально за пять минут», — рассказал Сергей Писарев.

Напомним, 17 июля в левобережный новосибирский зоопарк «Обитаемый остров» прибыло пополнение из Барнаула — самка кенгуру по кличке Беннета.

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