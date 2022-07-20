Четырехметровую скульптуру оленя установили в барнаульском зоопарке

Новый арт-объект создал скульптор Александр Деменко. Олень выполнен из металла. Черный цвет скульптуры дополняется золотистыми элементами.
Увидеть нового «питомца» зоопарка можно на центральном входе, расположенном на улице Энтузиастов.
По словам директора «Лесной сказки» Сергея Писарева, барнаульцы по достоинству оценили скульптуру.
«Очередь из желающих сфотографироваться образовалась буквально за пять минут», — рассказал Сергей Писарев.
Напомним, 17 июля в левобережный новосибирский зоопарк «Обитаемый остров» прибыло пополнение из Барнаула — самка кенгуру по кличке Беннета.