На Чибиса напали, когда тот выходил из местного ДК.
Нападавший задержан. Как сообщает Baza, это 42-летний Александров Быданов, житель Апатит.
Состояние Андрей Чибиса оценивают как тяжелое, он в реанимации. Чибису провели операцию, сделали лапаротомию, ревизию, гемостаз.
Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельства нападения.
Кто Такой Андрей Чибис
Чибис стал главой Мурманской области в сентябре 2019 года. До того с марта он был врио руководителя региона. Ему 45 лет, высшее образование получил в Чебоксарах, отучился на юриспруденции.
Работал в основном чиновником, отвечающим за строительство и ЖКХ, возглавлял рабочую группу по развитию жилищно-коммунального хозяйства экспертного совета при правительстве РФ.
Перед тем как Андрея Чибиса назначили врио губернатора, он отвечал за цифровизацию городского хозяйства «Умный город». В 2024 году Мурманск вошел в число крупных городов России с благоприятной средой и с дискомфортным климатом.
Последнюю декларацию о доходах публиковал в 2021 году с заявленным доходом в 3,7 млн рублей.
Встречи с жителями Кольского полуострова Чибис проводит регулярно, а информацию о них публикует в своих соцсетях.
Самое важное - в нашем Telegram-канале