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На Камчатке охотники обнаружили разорванную одежду пропавшего пятилетнего ребенка

Разорванную одежду пятилетнего мальчика, пропавшего в июне 2018 года, охотники обнаружили в лесу рядом с селом Карымай Усть-Большерецкого района, сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Ребенок уходит в лес.
Ребенок уходит в лес.
СС0

Местные охотники обнаружили в лесу детскую одежду и обувь, которые хаотично были разбросаны по лесной тропе. Бабушка пропавшего мальчика узнала вещи, в которых ее внук был в день исчезновения, пишет «Интерфакс. В лесу также обнаружили фрагменты костей, предположительно, человеческих.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе нападение медведя.

Пятилетний мальчик, страдающий аутизмом, вышел погулять из дома своих бабушки и дедушки 22 июня. Очевидцы рассказали, что ребенок пошел в сторону леса. С тех пор его никто не видел.

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