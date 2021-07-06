На Камчатке пропал самолет Ан-26 с пассажирами

В авиакомпании «Камчатские авиалинии» сообщили, что крушение самолета пока не подтверждается.
«Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи», — рассказали в МЧС.
На борту самолета находятся 28 человек — шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребенок. По другим данным — 21 пассажир, включая двоих детей.
В региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) отметили, что видимость у Паланы, где пропал самолет, была нормальная, но отмечалась сплошная низкая облачность.
На предполагаемое место, где должен быть самолет, вылетели спасатели из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора.
«В готовности вылететь на поиски находятся оперативная группа МЧС России по краю, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. Кроме того, возможно привлечение спасателей из Магадана», — сообщили в МЧС.
В СК на транспорте после потери связи с самолетом возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.