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Происшествия

На Камчатке пропал самолет Ан-26 с пассажирами

На Камчатке не вышел на связь в назначенное время самолет Ан-26 с пассажирами, летящими в Палану, сообщает РИА «Новости».

Ан-26.
Ан-26.
inukr.net

В авиакомпании «Камчатские авиалинии» сообщили, что крушение самолета пока не подтверждается.

«Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи», — рассказали в МЧС.

На борту самолета находятся 28 человек — шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе один ребенок. По другим данным — 21 пассажир, включая двоих детей.

В региональном Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) отметили, что видимость у Паланы, где пропал самолет, была нормальная, но отмечалась сплошная низкая облачность.

На предполагаемое место, где должен быть самолет, вылетели спасатели из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора.

«В готовности вылететь на поиски находятся оперативная группа МЧС России по краю, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. Кроме того, возможно привлечение спасателей из Магадана», — сообщили в МЧС.

В СК на транспорте после потери связи с самолетом возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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