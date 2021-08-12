12 августа 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Камчатке вертолет с пассажирами на борту упал на территорию заказника

Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку на территории Южно-Камчатского заказника. Сотрудники МЧС выясняют обстоятельства произошедшего, говорится на сайте информагентства «Кам-24».

Камчатка.
Камчатка.
pixabay.com.

В пресс-службе краевого управления МЧС интернет-изданию сообщили, что ЧП случилось в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.

Во время жесткого приземления на борту вертолета МИ-8 компании «Витязь- Аэро» находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Борт центра медицины катастроф вылетел на место происшествия.

«Московский Комсомолец», ссылаясь на источник в экстренных службах, уточняет, что в районе крушения на территории заповедника обнаружены 7 человек. Среди спасенных пассажиры и два члена экипажа.

Поиски продолжаются.

Кроме того, по информации Life, около шести лет назад вертолет «Витязь-Аэро» падал в районе верховья реки Уксичан. Им управлял тот же командир воздушного судна — Николай Сорокин. Тогда на борту воздушного судна помимо людей перевозили вездеход «Арго». Пассажиры и экипаж пострадали, но остались живы. КВС был оштрафован за нарушение техники безопасности.

ИО «Кам-24» напоминает, что «Витязь-Аэро» принадлежит миллиардеру Игорю Редькину. Недавно бизнесмен попал под следствие по подозрению в убийстве 30-летнего мужчины.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость