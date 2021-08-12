На Камчатке вертолет с пассажирами на борту упал на территорию заказника

В пресс-службе краевого управления МЧС интернет-изданию сообщили, что ЧП случилось в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника.

Во время жесткого приземления на борту вертолета МИ-8 компании «Витязь- Аэро» находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Борт центра медицины катастроф вылетел на место происшествия.

«Московский Комсомолец», ссылаясь на источник в экстренных службах, уточняет, что в районе крушения на территории заповедника обнаружены 7 человек. Среди спасенных пассажиры и два члена экипажа.

Поиски продолжаются.

Кроме того, по информации Life, около шести лет назад вертолет «Витязь-Аэро» падал в районе верховья реки Уксичан. Им управлял тот же командир воздушного судна — Николай Сорокин. Тогда на борту воздушного судна помимо людей перевозили вездеход «Арго». Пассажиры и экипаж пострадали, но остались живы. КВС был оштрафован за нарушение техники безопасности.

ИО «Кам-24» напоминает, что «Витязь-Аэро» принадлежит миллиардеру Игорю Редькину. Недавно бизнесмен попал под следствие по подозрению в убийстве 30-летнего мужчины.