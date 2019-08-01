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Происшествия

На Катуни рыбак обнаружил тело двухлетнего ребенка

Вечером 30 июля в селе Малый Яломан на правом берегу Катуни рыбак обнаружил тело двухлетнего ребенка, который пропал в селе Иодро Онгудайского района несколько недель назад, сообщают СУ СКР по Республике Алтай.

Катунь.
Катунь.
altai.sledcom.ru

Об исчезновении мальчика заявили родственники. Они рассказали, что ребенок вместе с другими детьми гулял недалеко от реки Чуя, а после исчез. Поиск велись несколько недель, возбудили уголовное дело.

Мужчина обнаружил тело ребенка под камнем на берегу Катуни, рядом с одной из туристических баз, расположенной на территории Ининского сельского поселения. Об этом рыбак сообщил в правоохранительные органы.

В настоящее время проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на опознание погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

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