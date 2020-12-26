На Кавказе поймали террористов, планировавших взорвать здание полиции

Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с полицией пресекли подготовку теракта в Махачкале.

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале Республики Дагестан», — говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что 25 декабря в результате проведенных мероприятий были задержаны четыре члена ячейки международной террористической организации «Исламское государство"* (запрещена в РФ).