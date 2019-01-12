На Кавказе застрелили трех боевиков, напавших на сотрудников ГИБДД

В сообщении сказано, что на требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. После того, как их нейтрализовали, в машине нападавших нашли два автомата, пистолет и боеприпасы. Из правоохранителей и граждан никто не пострадал. Власти выясняют, к каким еще преступлениям причастны убитые боевики.
В сети уже появилось видео с места ликвидации бандитов. На кадрах виден обстрелянный автомобиль «ВАЗ 2107». Пули попали в переднее стекло, заднее окно разбито полностью. Рядом с телом одного из нападавших находится пистолет, у другого — автомат.