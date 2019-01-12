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На Кавказе застрелили трех боевиков, напавших на сотрудников ГИБДД

Вечером 11 января в Дагестане на федеральной трассе «Кавказ» под Махачкалой трое неизвестных на ВАЗ-2107 попытались напасть на сотрудников ДПС. Их догнали и в ходе перестрелки ликвидировали, сообщает национальный антитеррористический комитет.

Машина боевиков.
Машина боевиков.
nac.gov.ru

В сообщении сказано, что на требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. После того, как их нейтрализовали, в машине нападавших нашли два автомата, пистолет и боеприпасы. Из правоохранителей и граждан никто не пострадал. Власти выясняют, к каким еще преступлениям причастны убитые боевики.

В сети уже появилось видео с места ликвидации бандитов. На кадрах виден обстрелянный автомобиль «ВАЗ 2107». Пули попали в переднее стекло, заднее окно разбито полностью. Рядом с телом одного из нападавших находится пистолет, у другого — автомат.

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