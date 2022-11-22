22 ноября
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Происшествия

На компенсацию в полмиллиона рублей согласилась мать 6-летнего мальчика, сбитого новосибирским депутатом

Новосибирский депутат Сергей Мамонтов, сбивший ребенка, покаялся и предложил его матери 0,5 млн рублей. Женщина согласилась.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Открытые источники в Интернете (СС0)

До суда депутат предложил матери ребенка пойти на примирение и заплатить полмиллиона, возместить расходы на лечение мальчика и за три месяца оплатить ему санаторий. Ранее эенщина попросила время, чтобы все обдумать.

«Богдану лучше, только рука не перестает болеть, хотя на рентгене все хорошо. С сегодняшнего дня будем ходить на физиотерапию. По назначению врача, ему обязательно нужно посетить санаторий через месяц-полтора после аварии», — рассказывает мама пострадавшего ребенка.

Напомним, в Татарске (Новосибирская область) 30 октября местный депутат Сергей Мамонтов сбил на автомобиле Toyota RAV4 6-летнего мальчика и уехал с места аварии. Ребенок получил серьезную травму головы и закрытый перелом.

На заседании в Совете депутатов Татарского района 17 ноября, депутата официально лишили мандата. За оставление места ДТП Мамонтова арестовали на 11 суток и лишили прав на 1,5 года

Также на него завели уголовное дело. Ему предъявили обвинение по статье 125 УК РФ «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии».

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