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Происшествия

Жительница Алейска в пьяном угаре оскорбила полицейского и теперь будет работать на благо общества

Жительницу Алейска признали виновной в оскорблении сотрудника полиции и приговорили к обязательным работам, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

На скамье подсудимых оказалась 27-летняя девушка. Преступление она совершила в августе этого года.

В ночное время полицейские прибыли в одно из сел Алейского района по сообщению о нарушении общественного порядка. Возмутительницей спокойствия оказалась пьяная девушка.

Правоохранители пригласили ее в служебный автомобиль для составления административного протокола. Однако, не желая подчиняться требованиям полиции, дама стала в присутствии свидетелей начала высказывать в отношении полицейского оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань.

За это суд приговорил ее к 160 часам обязательных работ.

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