Жительница Алейска в пьяном угаре оскорбила полицейского и теперь будет работать на благо общества

На скамье подсудимых оказалась 27-летняя девушка. Преступление она совершила в августе этого года.
В ночное время полицейские прибыли в одно из сел Алейского района по сообщению о нарушении общественного порядка. Возмутительницей спокойствия оказалась пьяная девушка.
Правоохранители пригласили ее в служебный автомобиль для составления административного протокола. Однако, не желая подчиняться требованиям полиции, дама стала в присутствии свидетелей начала высказывать в отношении полицейского оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань.
За это суд приговорил ее к 160 часам обязательных работ.