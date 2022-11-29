На краже кошелька попалась 60-летняя бийчанка

Как стало известно, 45-летняя потерпевшая вернулась домой из супермаркета и обнаружила пропажу бумажника. Внутри находились банковские карты и 12 тыс. рублей.
Женщина пришла обратно в магазин, но свой кошелек уже не нашла. Она обратилась в полицию.
Правоохранителям по камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что аксессуар взяла со стола возле ячеек для хранения неизвестная женщина.
Как рассказали в ведомстве, злоумышленница созналась и вернула кошелек, но денежные средства уже успела потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).
Для подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства по явке.
Ранее стало известно, что бийчанин стащил камеру видеонаблюдения из лифта.