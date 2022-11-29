29 ноября
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Происшествия

На краже кошелька попалась 60-летняя бийчанка

Фигуранткой уголовного дела по подозрению о краже забытого кошелька стала 60-летняя жительница Бийска. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Как стало известно, 45-летняя потерпевшая вернулась домой из супермаркета и обнаружила пропажу бумажника. Внутри находились банковские карты и 12 тыс. рублей.

Женщина пришла обратно в магазин, но свой кошелек уже не нашла. Она обратилась в полицию.

Правоохранителям по камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что аксессуар взяла со стола возле ячеек для хранения неизвестная женщина.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленница созналась и вернула кошелек, но денежные средства уже успела потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).

Для подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства по явке.

Ранее стало известно, что бийчанин стащил камеру видеонаблюдения из лифта.

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