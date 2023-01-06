6 января
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Происшествия

На крупные стаи бродячих собак жалуются жители Бийска

В очередной раз местные жители наблюдают картину со стаями бродячих собак в городе. Видео с животными, которые бегают по улицам, расходятся по социальным сетям.

Собака.
Собака.
СС0

Так, в сообществе «Наш Бийск» и «Бийск 22» опубликовали ролики.

Как можно заметить на видео, мимо многоэтажных домов организованно бродят около 10 собак.

На втором ролике уже другая крупная стая с примерно такой же численностью бегает посреди жилых кварталов.

«Вопрос к мэру города: с этим вообще как-то бороться собираются?' - пишет автор одного из видео с собаками».

Проблема со стаями бездомных собак далеко не новая.

Напомним, на стаю бездомных агрессивных собак жалуются жители алтайского города.

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