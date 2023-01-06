На крупные стаи бродячих собак жалуются жители Бийска

Так, в сообществе «Наш Бийск» и «Бийск 22» опубликовали ролики.
Как можно заметить на видео, мимо многоэтажных домов организованно бродят около 10 собак.
На втором ролике уже другая крупная стая с примерно такой же численностью бегает посреди жилых кварталов.
«Вопрос к мэру города: с этим вообще как-то бороться собираются?' - пишет автор одного из видео с собаками».
Проблема со стаями бездомных собак далеко не новая.
Напомним, на стаю бездомных агрессивных собак жалуются жители алтайского города.
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