На крупные стаи бродячих собак жалуются жители Бийска

В очередной раз местные жители наблюдают картину со стаями бродячих собак в городе. Видео с животными, которые бегают по улицам, расходятся по социальным сетям.

Так, в сообществе «Наш Бийск» и «Бийск 22» опубликовали ролики.

Как можно заметить на видео, мимо многоэтажных домов организованно бродят около 10 собак.

На втором ролике уже другая крупная стая с примерно такой же численностью бегает посреди жилых кварталов.

«Вопрос к мэру города: с этим вообще как-то бороться собираются?' - пишет автор одного из видео с собаками».

Проблема со стаями бездомных собак далеко не новая.

Напомним, на стаю бездомных агрессивных собак жалуются жители алтайского города.