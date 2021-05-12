На мэра российского города завели дело из-за дороги, которую он по госконтракту проложил к своему особняку

Против главы Орла Юрия Парахина возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ), сообщает ТАСС.

Основанием для претензий стала дорога, которую в 2018 году построили по госконтракту к его дому, пишет «Коммерсантъ».

Дорогу строили «с нуля» к единственному особняку на этой улице, сообщало агентство FLB.

На улице установили светодиодные фонари. В доме, к которому вела дорога, был прописан Парахин. На тот момент он занимал должность главы Орловского района.

По делу Парахин проходит как подозреваемый. Чиновник заявил, что при составлении проектно-сметной документации допустили техническую ошибку в наименовании улиц, пишет polit.ru. Чиновник уточнил, что участок производства и объемы работ соответствуют документации.

Губернатор области Андрей Клычков сообщил «Ведомостям», что «знал о ситуации». По его словам, разбирательство из-за дороги идет уже больше года.

Наказание

Наказание по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ предусматривает штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы или арест до полугода.