На месте ДТП в Сочи жители заметили человека, похожего на умершего бандита Цапка

Жители Краснодарского края направили в прокуратуру обращение с просьбой проверить личность человека, попавшего в кадр на месте аварии, пишет «КП». Обратившиеся к прокурору не исключают, что главарь кущевской ОПГ мог всех обмануть

На кадрах с места серьезной аварии, произошедшей в Сочи, заметили человека, который похож на главаря преступной группировки Сергея Цапка, скончавшегося в СИЗО в 2014 году.

Активисты направили прокурору Сочи письмо, в котором попросили установить личность мужчины.

«Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр», — говорится в обращении.

Главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок умер от тромба, который закупорил легочную артерию. На опознании присутствовал один из членов семьи, пострадавшей от преступной деятельности Цапка. Личность умершего также была подтверждена дактилоскопической экспертизой, пишет «Росбалт».

Сергей Цапок был кремирован, место его захоронения не раскрывается.

Цапок содержался в следственном изоляторе Краснодара в связи с обжалованием обвинительного приговора.

Двойник?

В 2014 году председатель коллегии адвокатов «Центр правосудия» (Краснодар) Наталья Миллер рассказала «Русской службе новостей», что потерпевшие по делу Сергея Цапка настаивают на проведении генетической судебной экспертизы, которая установит личность человека, умершего в СИЗО Краснодара, потому что опасаются, что умер не Цапок, а его двойник.

«Потерпевшие настаивают на проведении генетической судебной экспертизы, чтобы установить личность умершего, Цапок ли это на самом деле. В ходе судебного разбирательства неоднократно поднимался вопрос о том, что Сергея Цапка неоднократно хотели подменить двойником», — сказала она.

Умерли в СИЗО

Лидера кущевцев Сергея Цапка приговорили к высшей мере наказания. Также пожизненный срок получили и двое его подопечных — Игорь Черных и Владимир Алексеев. Но вердикты не устроили убийц, они подали апелляцию в Верховный суд. Пока ожидали решения, их оставили в СИЗО. Но до решения апелляции они по странному стечению обстоятельств не дожили.

О банде

В 2010 году Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Игорь Черных, Андрей Быков (Буба), Сергей Карпенко (Рис-младший) убили 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова. Вячеслав Рябцев на дело не пошел — за день до этого специально прострелил себе ногу. Детей убивал Игорь Черных.

Так Сергей Цапок отомстил фермеру за гибель своего брата, к которой Аметов был непричастен.

На счету банды — другие тяжкие преступления.