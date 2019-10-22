На месте прорыва каскада дамб в Сибири нашли сейф с золотом

Спустя три дня после прорыва дамб на прииске ООО «Сисим» на реке Сейба (Красноярский край) стало известно о пропаже золота.

Ударной волной, которая снесла бараки, смыло и помещение — спецкассу, где хранилось намытое и уже очищенное золото. В сейфе было несколько килограммов золота, и оно пропало.

22 октября полицейские сообщили, что сейф найден, пишет krsk.kp.ru.

В месте разлива реки Сейба из-за прорыва дамбы, после осушения одной из заводей обнаружен металлический сейф.

Следственно-оперативная группа вскрыла сейф. Внутри обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.

Разрушенная дамба в Красноярском крае 24.mchs.gov.ru/

Вес золота, находящегося в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе, составляет 18 кг, сообщает ТАСС.

После ЧП на прииске, где прорвало дамбы, руководители пытались вывезти документы и системные блоки.

В ночь на 19 октября под напором воды одну за другой Сейба снесла 5 незаконно построенных дамб. Огромная волна накрыла временные общежития в которых находились золотодобытчики. В результате трагедии погибли 15 человек.