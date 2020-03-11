На место крупного пожара в Барнауле приехал начальник главка МЧС

На ул. Луговая, 4, где загорелось двухэтажное административное здание, приехал начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю, генерал-майор Александр Макаров. Он координирует ликвидацию ЧП, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.
Пожар на ул. Луговая, 4, 11 марта 2020.
пресс-служба администрации Барнаула.
Возгорание произошло в 17:29, открытый огонь ликвидировали в 18:35.
Людей из здания эвакуировали, пострадавших нет.
Сообщается, что это коммерческий объект.
На месте работает штаб ГО и ЧС города, семь пожарных расчетов, полиция, скорая, администрация Центрального района.