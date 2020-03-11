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На место крупного пожара в Барнауле приехал начальник главка МЧС

На ул. Луговая, 4, где загорелось двухэтажное административное здание, приехал начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю, генерал-майор Александр Макаров. Он координирует ликвидацию ЧП, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

Пожар на ул. Луговая, 4, 11 марта 2020.
Пожар на ул. Луговая, 4, 11 марта 2020.
пресс-служба администрации Барнаула.

Возгорание произошло в 17:29, открытый огонь ликвидировали в 18:35.

Людей из здания эвакуировали, пострадавших нет.

Сообщается, что это коммерческий объект.

На месте работает штаб ГО и ЧС города, семь пожарных расчетов, полиция, скорая, администрация Центрального района.

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