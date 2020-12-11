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Происшествия

На неочищенной алтайской трассе произошло жесткое ДТП с переворотом и пострадавшими

10 декабря в Турочакском районе Республики Алтай на 126 км автодороги «Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск граница с Монголией подъезд к оз. Телецкому» перевернулся автомобиль. Пострадали два человека.

ДТП на заснеженной дороге.
ДТП на заснеженной дороге.
04.мвд.рф

32-летняя местная жительница на Toyota Starlet не выбрала безопасную скорость, не учла дорожные и метеорологические условия, съехала с проезжей части дороги. Автомобиль перевернулся.

ДТП на заснеженной дороге.
ДТП на заснеженной дороге.
04.мвд.рф

Двое пассажирок 1967 и 2017 года рождения получили травмы. Госпитализация потребовалась только трехлетней девочке.

Водитель была трезвая. Полицейские начали проверку.

«В ходе оформления ДТП сотрудниками ГИБДД выявлены недостатки зимнего содержания дорог, которые могли послужить сопутствующей причиной происшествия. Содержателю автодороги инспекторы выдали предписание об устранении выявленных недостатков улично-дорожной сети, в установленные сроки», — добавили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае водитель КамАЗа почти неделю живет в сломанной и засыпанной снегом машине.

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