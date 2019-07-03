На Новом мосту в Барнауле нашли тело женщины

Личность погибшей установили.
Следователи проводят проверку обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
3 июля в Барнауле на Новом мосту нашли тело молодой женщины, сообщили очевидцы в соцсетях. Информацию подтвердили в региональном следкоме.
Личность погибшей установили.
Следователи проводят проверку обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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