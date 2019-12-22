На обед вместо скотомогильников: подтверждены факты поставок мяса с трупным ядом в школы и детсады

Распространенная СМИ недавно информация о поставках мяса в детские сады и школы в Тольятти оказалась достоверной, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштнейн.

«К сожалению, это правда. Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады вскрылись в ходе проверок, инициированных областными властями», — написал Хинштейн в своем микроблоге.

Он добавил, что уголовное дело по данным фактам взято на личный контроль руководством городского главка МВД.

«Со своей стороны буду держать руку на пульсе», — пообещал Хинштейн.

Что произошло

Ранее в сети появилась информация о том, что мясо павших и больных животных поступало в детские сады и школы Тольятти. Производство такой продукции выявили сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и ветеринарных служб при проверке предприятий ООО «Мясная провинция» и ООО «Мясной провиант».

Сообщалось, что оперативники изъяли свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, с признаками гниения, болезней, пишет «Росбалт».

«Технология»

Предположительно, в селах и деревнях соседних областей приобреталась мясо павших животных с признаками разложения или болезней, которое подлежало захоронению в скотомогильниках.

Потом продукция разделывалась, вымачивалась в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха, а затем замораживалась для поставки в детские сады и школы Тольятти.

Экспертиза выявила в этом мясе наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций.