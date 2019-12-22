На обед вместо скотомогильников: подтверждены факты поставок мяса с трупным ядом в школы и детсады

«К сожалению, это правда. Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады вскрылись в ходе проверок, инициированных областными властями», — написал Хинштейн в своем микроблоге.
Он добавил, что уголовное дело по данным фактам взято на личный контроль руководством городского главка МВД.
«Со своей стороны буду держать руку на пульсе», — пообещал Хинштейн.
Что произошло
Ранее в сети появилась информация о том, что мясо павших и больных животных поступало в детские сады и школы Тольятти. Производство такой продукции выявили сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и ветеринарных служб при проверке предприятий ООО «Мясная провинция» и ООО «Мясной провиант».
Сообщалось, что оперативники изъяли свыше 50 тонн мяса неизвестного происхождения без документов, с признаками гниения, болезней, пишет «Росбалт».
«Технология»
Предположительно, в селах и деревнях соседних областей приобреталась мясо павших животных с признаками разложения или болезней, которое подлежало захоронению в скотомогильниках.
Потом продукция разделывалась, вымачивалась в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха, а затем замораживалась для поставки в детские сады и школы Тольятти.
Экспертиза выявила в этом мясе наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций.