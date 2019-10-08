На Оби рыбаки налетели на корягу и выпали из лодки

В Камне-на-Оби двое рыбаков вывались из лодки и пробыли в воде до прибытия спасателей.

Это произошло днем 3 октября на реке Обь в районе улицы Гагарина, пишут «Каменские известия».

Мужчины передвигались на небольшой «Казанке» старого образца и не увидели корягу, судно одним бортом ударилось об нее и перевернулось, рыбаки оказались в воде, пояснил Владимир Морозов, руководитель Каменского инспекторского участка ГИМС.

Мужчины, которые рыбачили на берегу, позвонили в ЕДДС и сообщили о случившемся.

Так как пострадавшие были в спасательных жилетах, то смогли продержаться до тех пор, пока к ним на помощь не прибыла лодка спасотряда МЧС. Рыбаков благополучно доставили на берег.