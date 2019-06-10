На Обском водохранилище с катера сняли трех детей

Инцидент произошел вечером 9 июня в 300 метрах от берега.

Водитель катера Михаил Шалыгин рассказал МЧС, что не ожидал опасности.

«Вокруг вода была, я думал, что проеду, не знал, что там такая мель. В итоге катер застрял в песке между островами. Я обратился за помощью, потому что у меня на борту были дети 6, 10 и 13 лет. Хочу сказать всем огромное спасибо за хорошую работу — все так молниеносно вылетели нам на помощь, столько людей подняли», — сказал Михаил Шалагин.