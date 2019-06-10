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11 июня
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Происшествия

На Обском водохранилище с катера сняли трех детей

На Новосибирском водохранилище в Ордынском районе на мель сел катер с водителем и тремя детьми. Сотрудники госинспекции маломерных судов (ГИМС) всех спасли, пишет НГС.Новосибирск.

Полиция на катерах.
Полиция на катерах.
22.мвд.рф

Инцидент произошел вечером 9 июня в 300 метрах от берега.

Водитель катера Михаил Шалыгин рассказал МЧС, что не ожидал опасности.

«Вокруг вода была, я думал, что проеду, не знал, что там такая мель. В итоге катер застрял в песке между островами. Я обратился за помощью, потому что у меня на борту были дети 6, 10 и 13 лет. Хочу сказать всем огромное спасибо за хорошую работу — все так молниеносно вылетели нам на помощь, столько людей подняли», — сказал Михаил Шалагин.

Первым на место отправился внештатный инспектор ГИМС Алексей Шарыпов. Он эвакуировал детей на берег села Шарап. На месте также работали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда.

В результате происшествия никто не пострадал.

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