На одиноких российских туристок охотился серийный грабитель в Таиланде

Среди потерпевших — граждане России. Так, к россиянке на мотоцикле подъехал неизвестный мужчина и выхватил у нее мобильный телефон.

Она сообщила о происшествии в местную полицию, пишет Lenta.ru. Грабителя нашли по уличным камерам видеонаблюдения. Во время обыска у грабителя нашли смартфон отдыхающей, а также мотоцикл, на котором мужчина укатил после ограбления.

Полицейские сообщили, что арестованный давно находится в поле зрения правоохранителей. Более того, его задерживали 19 раз. Мужчина часто нацеливается на женщин-туристок, которые гуляют в одиночестве.

Ранее в Таиланде арестовали подозреваемых в изнасиловании российских туристок. Две туристки из Москвы возвращались в отель, когда на них напали неизвестные и, угрожая огнестрельным оружием и ножом, заставили сесть в пикап. Туристок увезли из города, ограбили и изнасиловали, а затем бросили в лесу.