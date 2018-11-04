На одном километре дороги по пути из Барнаула в Новоалтайск произошло 11 ДТП

На 211 км Чуйского тракта (участок Барнаул-Новоалтайск, перед поворотом на Бийск) 3 ноября произошло три очага ДТП с участием 20 автомобилей. Об этом сообщил сайт Упрдор «Алтай».

Все ДТП были зафиксированы на участке дороги протяженностью 500 метров. На рост количества ДТП в Алтайском крае 3 ноября повлияла погода — весь день была метель и сильный ветер.

Но почему несколько ДТП произошло на одном участке дороге, на сайте Упрдор «Алтай» не уточнили. Ведомство проверило работу подрядной организации, которая чистила снег и обрабатывала дорожное покрытие противогололедными материалами. С 8.00 до 10.41 работы проводились несколько раз.

По данным ГИБДД, на 211 км «Чуйского тракта» 3 ноября случилось 11 дорожно-транспортных происшествий, сообщил Amic.ru. В двух из них пострадали люди.

В первом случае мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Камри», двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. В сложных дорожных условиях водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Мазда-Премаси», который двигался перед ним.

Сразу после этого с «Тойотой-Камри» столкнулся автомобиль БМВ Х5 под управлением водителя 1966 года рождения, а в него уже врезался «Кадиллак GMX 322», которым управлял водитель 1993 года рождения. Все транспортные автомобили двигались друг за другом в попутном направлении.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Кадиллак GMX 322», женщина 1988 года рождения, получила травму, ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Во втором случае водитель, мужчина 1970 года рождения, на автомобиле «Хонда ЦРВ» двигался также со стороны Барнаула в Новосибирск, не выбрал безопасную скорость и в итоге не справился с управлением, врезавшись в стоящий «Фиат Дукато». По инерции «Фиат» столкнулся со стоящим впереди него автомобилем «Черри». В результате этого ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Хонда ЦРВ», девочка 2009 года рождения и женщина 1970 года рождения, им была оказана медицинская помощь, не госпитализированы.

В ГИБДД и Упродор «Алтай» просят водителей быть внимательнее на дороге. 4 ноября в Алтайском крае продолжаются метели и ветер. Если вы попали в ДТП, позвоните по телефонам 102 или 112.