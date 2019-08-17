На остановке в Алтайском крае задержали парня с 13 свертками синтетических наркотиков

20-летнего молодого человека задержали на одной из остановок на Чуйском траке. У парня изъяли 13 свертков-закладок с неизвестным веществом, которое направили на исследование.
По заключению экспертов, в свертках находилось более 60 граммов наркотического средства синтетического происхождения.
Полицейские возбудили уголовное дело статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Молодому человеку грозит лишение свободы от трех до десяти лет. Задержанного оставили под подпиской о невыезде.