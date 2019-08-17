Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На остановке в Алтайском крае задержали парня с 13 свертками синтетических наркотиков

В селе Быстрянка Красногорского района полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении синтетических наркотиков, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Наркотики.
Наркотики.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

20-летнего молодого человека задержали на одной из остановок на Чуйском траке. У парня изъяли 13 свертков-закладок с неизвестным веществом, которое направили на исследование.

По заключению экспертов, в свертках находилось более 60 граммов наркотического средства синтетического происхождения.

Полицейские возбудили уголовное дело статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Молодому человеку грозит лишение свободы от трех до десяти лет. Задержанного оставили под подпиской о невыезде.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость